Из трех кандидатов в президенты Латвии кандидат от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич имеет несколько более высокие шансы на победу, считает декан факультета социальных наук Латвийского университета (ЛУ), политолог Янис Икстенс.

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Правда, по его словам, это еще не означает, что завтра Ринкевич будет избран президентом государства. Вполне возможно, что в среду не будут избраны ни Ринкевич, ни кандидат от "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс, ни кандидат от "Прогрессивных", эксперт по государственному управлению Элина Пинто.

На вопрос, почему партиям так сложно договориться об одном кандидате, Икстенс ответил, что это также во многом связано с предвыборной кампанией в Сейм. Перед выборами представители ОС заявили, что у партии будет свой кандидат на пост президента, и было совершенно ясно, что это Пиленс. Разногласия между "Новым Единством" и ОС были видны при формировании правительства.

Что касается того, почему Национальное объединение не поддерживает кандидатуру Ринкевича, то политолог отметил, что эта партия предпочла бы видеть на посту президента своего кандидата. При формировании правительства между "Новым Единством" и Нацобъединением были разногласия по поводу закона о гражданском партнерстве и ратификации Стамбульской конвенции. Кроме того, Нацобъединение является консервативной партией, а "Новое Единство" — скорее либеральной.

На вопрос, какую цену "Новое Единство" заплатит за поддержку своего кандидата Союзом зеленых и крестьян (СЗК), Икстенс ответил, что к ситуации приходится относиться с иронией. Когда формировалось правительство, находящийся под санкциями Айвар Лембергс был неприемлем для "Нового Единства", а теперь вдруг стал приемлем.

"СЗК захочет получить что-то за поддержку Ринкевича, но мы пока не знаем, что это может быть. Странен сам факт, что прозападный кандидат в президенты Ринкевич не чурается поддержки СЗК", — считает политолог.

Икстенс призвал "Новое Единство" не обольщаться — у СЗК есть договор о сотрудничестве с партией "Latvijai un Ventspilij", а Лембергс был кандидатом на пост премьер-министра от СЗК, с которым другие политики даже отказывались вместе участвовать в предвыборных дебатах. Теперь "Новое Единство" готово отказаться от своей четкой, логичной и последовательной позиции только для того, чтобы избрать президентом Ринкевича, заявил политолог.

На вопрос, как изменится баланс сил, если ни один из кандидатов не будет избран на первых президентских выборах и состоятся следующие, Икстенс ответил, что изменение возможны только в случае достижения согласия между партиями. В противном случае может повториться сценарий 31 мая, когда никого не изберут