Политолог: скорее всего, коалиция будет четырехпартийной

Коалиция из пяти партий маловероятна, учитывая откровенное неприятие Национальным объединением "Прогрессивных", заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Следующее правительство, скорее всего, будет сформировано четырьмя партиями — это "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), "Прогрессивные", "Объединенный список" (AS) или его часть, считает он.

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По мнению Розенвалдса, жесткая позиция Национального объединения (НО) против "Прогрессивных" не оставляет возможностей для маневра, что отражается и в заявлениях партии о том, что пребывание в коалиции не является для НО самоцелью.

Также к коалиции может добавиться голос независимого депутата Олега Бурова.

"Коалиция, поддерживаемая 53 или 52 голосами, нежизнеспособна, потому что каждый партнер четко понимает, что может все затормозить. Опыт предыдущего правительства также показывает, что это так не работает, — говорит Розенвалдс. — Было бы разумно попытаться создать четырехпартийную коалицию. Все указывает на то, что это может получиться, хотя в Латвии это сложно прогнозировать, потому что Латвия в этом смысле страна чудес".

Также, по мнению Розенвалдса, правительство будет сформировано быстрее, чем бывало раньше, когда этот процесс тянулся несколько месяцев, потому что все партнеры осознают серьезность ситуации.

Сегодня президент Эдгар Ринкевич пригласил к себе представителей пяти партий — "Нового Единства", СЗК, НО, AS и "Прогрессивных".