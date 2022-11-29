Политолог: в четырех комиссия Сейма большинство — оппозиция, Кариньшу будет нелегко
Foto: LETA

Депутаты оппозиции находятся в большинстве в некоторых комиссиях Сейма, и это может затруднить принятия решений, отметил политолог и профессор ЛУ Юрис Розенвалдс в разговоре с LETA.

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Эти комиссии — юридическая, комиссия по иностранным делам, комиссия по национальной безопасности и комиссия по мандатам, этике и заявлениям.

Сегодня юридическая комиссия не поддержала поправки, необходимые для введения должности вице-министра. По мнению политолога, такие ситуации могут повториться. И если оппозиция 13-го Сейма не была особо активной, то в 14-м это амбициозные политические силы, которые пока что не участвуют в формировании правительства. По мнению политолога, "Прогрессивным", СЗК и "Латвии на первом месте" невыгодно поддерживать инициативы "Нового Единства".

По мнению Розенвалдса, если в 13-м Сейма коалиция из четырех партий была единственно возможным вариантом, то сейчас возможны разные варианты, и все будет зависеть от обстоятельств — например, будет ли осужден бывший мэр Вентспилса Аййвар Лембергс.

"Теоретически в этом Сейме есть варианты создать правительство как с "Новым Единством", так и без него. По-моему, жизнь Кришьяниса Кариньша, который сейчас сформировал правительства, в этом отношении будет нелегкой", — прогнозирует Розенвалдс.

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