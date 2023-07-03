Политолог: в переговорах о расширении коалиции прогресса нет

Пока неясно, куда заведут партийные переговоры, начатые "Новым Единством", так как прогресса не наблюдается, заявил агентству LETA политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис.

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Он напомнил, что партнеры по коалиции — "Объединенный список" (AS) и Национальное объединение — по-прежнему не проявляют готовности к расширению коалиции с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".

Раевскису не кажется, что у "Нового Единства" есть определенный план, как урегулировать ситуацию, возникшую между партнерами по коалиции. ""Новое Единство" затеяло этот сдвиг в коалиции, но, похоже, они просчитались или чего-то не рассчитали, поэтому застряли в узком тупике и теперь находятся в самом невыгодном положении среди вовлеченных сторон", — считает эксперт.

В эту субботу Эдгар Ринкевич покинет пост министра иностранных дел, чтобы стать президентом Латвии. Как ранее сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, пост главы МИД временно займет один из министров "Нового Единства".

По мнению Раевскиса, заменить можно многих министров, но не министра иностранных дел, потому что ему приходится регулярно ездить в командировки. Это одна из министерских должностей, которую нельзя совмещать с другими. Поэтому срочно потребуется новый министр иностранных дел, за которого будет голосовать Сейм. Эксперт считает, что это голосование может стать одним из катализаторов в отношениях между партнерами по коалиции.

Если МИД останется в ведении "Нового Единства", это будет означать, что в коалиции ничего не изменится. "Если они выдвинут кого-то из своей среды, проблем с голосами коалиции не будет, если же попытаются использовать эту должность для сделок с силами вне коалиции, то это может негативно сказаться на работе существующей коалиции", — говорит политолог.