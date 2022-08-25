Политолог: в связи с демонтажем памятника серьезных ответных шагов со стороны России не ожидается

В связи с демонтажем памятника советской армии в Пардаугаве серьезных ответных шагов с российской стороны не ожидается, если не считать жесткой словесной агрессии в СМИ и политической пропаганды, считает политолог Карлис Даукштс.

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Он указал, что уже были предприняты некоторые демонстративные шаги против Латвии, а именно углубление экономических санкций. По словам Даукштса, Россия попытается использовать это событие на международной арене в пропагандистских целях.

Политолог предположил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, который приедет на осеннюю сессию Генассамблеи ООН, может упомянуть о демонтаже памятника в Латвии и использовать это в переговорах с европейскими дипломатами, особенно с немецкими, пытаясь представить это как пример того, как поощряется межнациональная рознь.

"Здесь с российской стороны речь идет уже не о политических акцентах - оккупация, деоккупация, а о том, как усилилось антироссийское измерение в контексте русофобии. Это могло бы стать одним из важнейших ответных шагов в пропаганде. Я не думаю, что Россия предпримет радикальные шаги в отношении Латвии или стран Балтии", - сказал Даукштс.

Посольство России в Латвии сообщило сегодня в "Twitter", что направило ноту в МИД Латвии, и отметило, что оставляет за собой право предпринять равноценные ответные действия. На вопрос, какими они могут быть, политолог ответил, что не хотел бы об этом спекулировать. Это скорее дипломатическая процедура, чтобы показать свое отношение к демонтажу памятника.

Как сообщалось, в четверг, 25 августа, был демонтирован 79-метровый обелиск памятника в парке Победы. Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Во вторник была снесена группа скульптур, изображающих советских воинов, во вторник — скульптура, воплощающая образ Ники.

Подготовительные работы к сносу памятника начались в понедельник, 22 августа. Территория вокруг памятника была огорожена, власти призвали не приходить к месту проведения работ.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.