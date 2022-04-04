Политолог: войны в Украине недостаточно для исключения России из Совбеза ООН

Война в Украине не является достаточным основанием для исключения России из Совета безопасности ООН, заявил агентству LETA политолог Оярс Скудра.

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По его словам, мысли о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН не новы. Существовало мнение, что в Совет Безопасности ООН могли бы войти, например, Индия, Япония и Германия, страны, оказывающие наибольшее экономическое влияние на ход событий в мире.

Как подчеркнул эксперт, идея о том, что страна может быть лишена места в Совете безопасности ООН, проблематична, так как состав Совбеза ООН был установлен при создании организации. По словам Скудры, единственный аргумент в пользу реформирования Совбеза ООН заключается в том, что его состав не менялся с момента создания. Он отметил, что Китай некоторое время не был представлен в совете, а позже восстановил свое законное место и представительство.

Скудра также указал, что, оглядываясь назад на историю ООН, члены Совбеза участвовали в различных войнах, и резолюции совета не всегда принимались. С этой точки зрения нападение России на Украину не является достаточным аргументом.

"В истории ООН мы можем найти действия постоянных членов Совбеза ООН, которые не соответствуют тезису о том, что они не должны вступать в военные действия против других стран без одобрения ООН. Например, Франция досаточно долго воевала в Алжире. Французские националисты считали Алжир территорией Франции, хотя это африканская страна. Колониальная война никак не соответствовала статусу и деятельности постоянного члена Совбеза ООН", — заявил Скудра.

Говоря о юридической стороне вопроса, политолог указал, что президент России Владимир Путин объявил об ограниченной военной операции — речь не идет о войне или объявлении войны. Кремль утверждает, что это ограниченная военная операция связанная с так называемыми Донецкой и Луганской республиками, которые являются "государствами-вассалами" РФ и чью "независимость" Россия признала. Скудра пояснил, что в этом случае можно формально использовать устав ООН, что это две "независимые" страны, по просьбе которых РФ осуществляет "ограниченную военную операцию".

"Формально, юридически Путин все время говорит об ограниченной военной операции и помощи ЛНР и ДНР, которые Россия признала. Эти "независимые" страны имеют право просить военной помощи у другого государства, если чувствуют угрозу. Путин всегда об этом напоминает в своих заявлениях", — пояснил Скудра.

По мнению эксперта, маловероятно, что Совбез ООН, состоящий из постоянных и непостоянных членов, большинством голосов примет решение об отсутствии у постоянных членов права вето. Он считает, что постоянные члены не согласятся на отзыв вето. Скудра подчеркнул, что попытки увеличить количество постоянных членов или другие предложения в Совбезе ООН не получили поддержки, поскольку статус и права постоянных членов совета фактически устроены таким образом, что их невозможно реформировать.

"Если в Совбезе ООН прошло бы голосование по лишению России статуса постоянного члена совета, РФ, проголосует против, используя право вето, и резолюция не будет принята. Кроме того, нужно учитывать, что никогда все не голосуют за, например, Китай воздержится от голосования. Даже если этот вопрос появится на повестке дня, Китай воздержится, а Россия воспользуется своим вето. Каким будет результат? Таким, который уже известен заранее", — указал Скудра.