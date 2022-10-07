Политолог: все больше похоже на то, что в коалиции "Прогрессивных" не будет

После заявлений "Национального объединения" и "Объединенного списка" в четверг, становится все более вероятным, что "Прогрессивных" не будет в коалиции, заявил политолог и специалист по связям с общественностью Филипс Раевскис в разговоре с агентством LETA.

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Три или четыре партии, "Новое Единство", Национальное объединение и Объединенный список — с или без "Прогрессивных" — вот тот периметр, по которому сейчас происходят переговоры, и еще нет такой кризисной ситуации, чтобы думать о серьезных компромиссах или нарушать уже обозначенные партиями "красные линии", заявил политолог.

Начать переговоры с политической силой, о которой уже заявлено, что она останется в оппозиции, было бы "гораздо болезненнее для "Нового Единства", чем идти к трехпартийной коалиции или по так называемому простому пути", считает эксперт.

На вопрос о том, считает ли политолог возможной ситуацию, при которой "Новое Единство" откажется принимать в коалицию "Национальное объединение" или "Объединенный список", Раевскис заявил, что не видит, кем "Новое Единство" могло бы заменить этого потенциального партнера.

Идеологически наиболее близкой партией был бы "Союз зеленых и крестьян", с которым у "Нового Единства" уже был опыт формирования правительства, но кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш довольно резко высказался о кандидате в премьеры от "Союза зеленых и крестьян" Айварсе Лембергсе ("за Латвию и Вентспилс"), поэтому отступление от этих слов было бы очень "интересным", считает политолог.

Если бы случился серьезный кризис, возможно, "Новое Единство" могло бы изменить свою позицию, но на данный момент Раевскис не видит такого сценария.

Нынешний ход переговоров политолог также назвал интересным. По его словам, "Новое Единство" встретилось со всеми потенциальными партнерами по коалиции, высказалось и сейчас "взяло перерыв", так как Кариньш отправляется в двухдневную командировку. У Раевского сложилось впечатление, что "Новое Единство" сказало "Прогрессивным" дальше разбираться с этим самостоятельно.

Он также заявил, что с точки зрения общественности нет большой разницы, будет ли коалиция состоять из трех или четырех партий — это вопрос внутренних отношений и внутреннего баланса.

Как сообщалось, "Национальное объединение" и "Объединенный список" видят жизнеспособной моделью правления только трехпартийную коалицию "Новым Единством".

Тем временем лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш заявил, что не существует непреодолимых преград для формирования четырехпартийной коалиции с "Прогрессивными".