Полковник НВС: Россия, похоже, делает упор на "маленькую победу" в войне в Украине

На данный момент Россия, похоже, концентрируется на "маленькой победе" в войне в Украине, но не исключен возврат к большим стратегическим целям в оценке хода войны, заявил в интервью телеканалу TV3 заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам, полковник Дидзис Нестро.
По наблюдениям полковника, сейчас главная стратегия российской армии заключается в сосредоточении сил, что может свидетельствовать о цели достижения "маленькой победы", которая к 9 мая будет представлена жителям РФ как успех.
Видно, что российская армия перегруппировывается, отступает от Киева, чтобы сосредоточить удары в районе Донбасса. В то же время нельзя исключать, что российские войска попытаются вернуться на территории, которые они сейчас покидают, кроме того, стратегическая цель — добиться послушного России руководства Украины — практически не изменилась, заявил военный.
Украинская армия осуществила несколько успешных контратак, но, по мнению Нестро, без поддержки авиации и значительных ресурсов сложно будет добиться успеха, в том числе, для достижения таких целей были бы необходимы нападения на территории России, чтобы ликвидировать базы снабжения военных РФ.
Говоря о массовых убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене, полковник отметил, что это был солдатский произвол, а не приказ армейского руководства. Причиной бесчеловечных преступлений могло быть то, что российская армия плохо снабжена, а это способствует мародерству и грабежу. Если же предположить, что резня была совершена по приказу армейского руководства, можно предположить следующее — мотив заключался в устрашении украинцев.