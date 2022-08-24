Полковник НВС: сейчас нет ощутимых точек соприкосновения для мирных переговоров между Россией и Украиной

На данный момент не видно никаких точек соприкосновения для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Службы контроля над вооружением Национальных вооруженных сил (НВС), полковник Эрикс Наглис.

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Спустя полгода после начала войны очевидно, что России не удалось провести блицкриг и что Украина до сих пор героически и самоотверженно обороняется. В настоящее время основными горячими точками по-прежнему остаются Донецкая область, юг Украины, Херсонская область и окрестности Харькова, оценил эксперт.

Несмотря на некоторые тактические успехи российских войск на этих направлениях, украинская армия удерживает свои оборонительные позиции, а Россия медленно теряет стратегическую инициативу и наступательный темп.

"Происходит топтание на месте. Украина все успешнее и больше начинает угрожать тылу России — события на Крымском полуострове, удары по различным российским военным объектам", — отметил Наглис.

По оценке полковника, правильным является тот факт, что Украина публично не признает удары по российским военным объектам, поскольку Россия считает Крым своей территорией. По мнению Кремля, эти атаки считаются прямым нападением на территорию России.

Несмотря на то, что военное вторжение продолжается уже полгода, на данный момент нет ощутимых точек соприкосновения для того, чтобы страны сели за стол переговоров, считает Наглис. Украина сейчас уверена, что победит военным путем, учитывая свою успешную оборону. В свою очередь, для России уступить Украине — как получить сильную пощечину. Это означало бы признание своего провала, и вряд ли Кремль сейчас к этому готов.