Полковник НВС: вербовка сирийских военных для войны в Украине похожа на психологический маневр

Вербовка сирийских военных для войны в Украине больше похожа на психологический маневр и реальную пользу эти силы России, скорее всего, не принесут. Так считает полковник, начальник Службы контроля вооружения Национальных вооруженных сил и экс атташе обороны в Украине Эрик Наглис.

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По его словам, благодаря самоотверженности украинской армии продвижение российских войск по суше весьма проблематично, поэтому в военных действиях на стратегическом уровне наступил момент передышки. Это значит, что российская армия пытается оправиться от первоначального шока от неудавшейся молниеносной войны. Это может означать, что сейчас ищутся либо дополнительные силы, либо это попытка сменить тактику.

"Мне кажется, что Россия пытается перегруппироваться и обновить свои силы. Скорее всего, они отказались от планов о штурме городов. Очевидно, они попытаются крупные города окружить и таким образом терроризировать их бомбардировками и гуманитарными кризисами. Также Россия, скорее всего, сконцентрируется на взятии обширных областей. На данный момент наступила передышка, так как нужно отойти от первого шока и пополнить резервы, если, конечно, таковые имеются. Я допускаю, что они есть", - указал Наглис.

Пополнение резервов не исключено за счет объявленной мобилизации, однако, это было бы крайним шагом и на данный момент выглядит, что без него можно обойтись, так как Россия располагает огромными военными силами. Вопрос лишь, насколько они подготовлены.

Оценивая прозвучавшую информацию о том, что РФ может искать подмогу в Сирии, Наглис отметил, что реальной пользы это не принесет. Сейчас это больше похоже на психологический маневр, чтобы запугать украинцев - аналогично, как это происходит с "кадыровцами".

Несмотря на то, что прозвучала информация о том, что Россия завербовала десятки тысяч сирийцев, Наглис обращает внимание на то, что, во-первых, у них нет боевой техники. Во-вторых, сирийцы умелые войны на жилых территориях, а в Украине ни один крупный город еще не взяли, поэтому придется воевать в полях, лугах и лесах. В третьих, в Украине холоднее, чем в Сирии и параллельно имеется языковой барьер.