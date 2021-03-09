Полная "удаленка" или локдаун. Что решит правительство? Главное о Covid-19 на 9 марта

Правительство рассматривает новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Власти в обязательном порядке могут перевести людей на удаленную работу и при этом ввести локдаун, что сильно ударит по экономике. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 9 марта.

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Цифры. За сутки в Латвии выявлено 472 новых случая Covid-19, шесть человек скончались. В понедельник было сделано 15 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 997 человек, умерли 1705 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 462 новых случая коронавируса, от этого заболевания умерли четыре человека. В Эстонии за сутки заразились 1308 человек, два человека скончались. Накануне эстонское правительство договорилось с 11 марта до 11 апреля ввести в стране более масштабные ограничения.

Правительство рассматривает новые ограничения. На совместном заседании Кабинета министров и Cовета по кризисному управлению рассматривается предложение группы оперативного управления по улучшению эпидемиологической ситуации в стране. Оба варианта предусматривают введение обязательной удаленной работы. Только первый сценарий — это предложения по развитию экономики при условиях распространения Covid-19. Второй же сценарий подразумевает максимальные ограничения.

На Кипсале может появиться центр вакцинации. Рижский выставочный зал "Кипсала" может стать одним из многих комплексов вакцинации национального масштаба. Общая площадь двух залов выставочного комплекса на Кипсале — почти 15 тысяч квадратных метров. В каждом помещении — несколько входов и выходов. Благодаря этому можно будет проще регулировать потоки вакцинируемых.

В трех медучреждениях привились без очереди. В трех медицинских учреждениях Латвии начаты административные процессы в связи с получением прививок от Covid-19 без очереди. В ходе проверки было установлено, что вакцины от Covid-19 в этих учреждениях получали люди, которые не входят ни в одну из приоритетных групп.

Жители Даугавпилса ждут "Sputnik V". Часть жителей Даугавпилса хочет привиться от коронавируса российской вакциной Sputnik V, и сейчас интерес к вакцинации в целом низкий. Даугавпилс — один из самых затронутых коронавирусом регионов Латвии. Более 7500 человек уже переболели. Тем не менее, даже среди медиков Даугавпилсской больницы число готовых пройти вакцинацию невелико.

Поминальная служба по жертвам Covid-19. Рижская лютеранская церковь приглашает всех желающих 13 марта в 18:00 принять участие в дистанционной поминальной службе по жертвам Covid-19, которая будет транслироваться на канале YouTube Рижской лютеранской церкви. Незадолго до службы желающие могут поставить зажженные свечи в окнах своих домов или во дворе, чтобы почтить память тех, кто больше всего пострадал из-за пандемии.

Треть стран мира полностью закрыты для туристов. Появление новых штаммов Covid-19 вынудило многие правительства отказаться от планов по снятию ограничений на поездки. В результате каждое третье направление в мире или 32% стран сейчас полностью закрыты для международного туризма.

История дня: как латвийские чиновники используют пандемию, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Латвийские госслужащие используют пандемию Covid-19 как повод для того, чтобы избегать общения с журналистами. Самый яркий пример — начальник Государственного агентства лекарств (LZA) Свен Хенкузенс (на фото), который, предположительно, сыграл значительную роль в том, что Латвия недополучила доступные для закупки вакцины, пишет Delfi Plus.