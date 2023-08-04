Полномочия гендиректора VID Яунземе, вероятно, продлены не будут

Планируется не продлевать срок полномочий генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе и с 12 февраля 2024 года прекратить с ней трудовые отношения, свидетельствует проект распоряжения Кабинета министров.

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В Министерство финансов поступило заявление Яунземе от 28 июля 2023 года, в котором она сообщает, что срок ее полномочий в качестве генерального директора VID заканчивается 11 февраля 2024 года, и с этого дня она хочет прекратить государственную гражданскую службу на этой должности.

Оценивая выполнение показателей эффективности стратегии развития VID на 2020-2022 годы, Минфин пришел к выводу, что часть показателей не достигнута. Работу VID анализировала также компания PricewaterhouseCoopers, которая заключила, что наблюдался прогресс в выполнении показателей в 2020 и 2021 годах, однако в целом достижение целей задерживается, в основном из-за внешних факторов, в частности пандемии Covid-19.

Также сделан вывод, что доверие населения к VID снизилось с 51,2% в 2018 году до 41,7% в 2022 году при запланированном уровне 60%, снизилась и удовлетворенность клиентов качеством обслуживания — с 74% в 2019 году до 67,1% в 2022 году.

Минфин отмечает, что министр финансов несколько раз в своих резолюциях Яунземе поручал ей выполнение конкретных задач, так как было установлено, что задачи не выполняются, а также была начата служебная проверка на предмет невыполнения аудиторских рекомендаций, в результате чего Яунземе получила замечание. На недоставки в работе VID указывал и Государственный контроль.

Стратегия развития VID на 2023-2026 годы предусматривает инновационные решения и более тесное сотрудничество с клиентами, партнерами, сотрудниками учреждения и другими заинтересованными сторонами. Поставлена амбициозная цель — стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, лидером в развитии услуг, которые служат общественным интересам.

Минфин отмечает, что Яунземе ​​имеет опыт руководства командой и способна обеспечить выполнение операционных задач, поставленных перед учреждением, однако для того, чтобы учреждение стало одной из самых эффективных налоговых администраций в Европе, руководителю нужны более выраженные лидерские качества. Кроме того, выявленные случаи коррупции по-прежнему подрывают репутацию VID, и общество ожидает от руководства учреждения более активных действий.

На основании всего изложенного принято решение прекратить трудовые отношения с Яунземе по истечению срока ее полномочий с 12 февраля 2024 года.

Яунземе распоряжением Кабинета министров от 7 февраля 2017 года была назначена на должность на определенный срок — 5 лет. Кабмин принимает решение о продлении срока либо увольнении руководителя VID за полгода до завершения срока полномочий.

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Предыдущий министр финансов Янис Рейрс в сентябре прошлого года начал дисциплинарное дело и отстранил Яунземе от должности, отреагировав на ряд задержаний сотрудников VID по подозрению в коррупции. В январе этого года новый министр финансов Арвил Ашераденс принял решение сделать Яунземе замечание за задержки с выполнением распоряжений министра финансов, но оставил ее на должности до конца полномочий с рядом условий.