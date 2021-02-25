Полностью перекроют движение по Вантовому мосту

С 9 часов вечера 28 февраля до 6 часов утра 1 марта будет полностью закрыто движение по Вантовому мосту. Причина — съемки фильма "Circenīša Ziemassvētki" ("Рождество Сверчка"), сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Движение будет запрещено по двум полосам. Исключение — общественный транспорт, движение которого будет прекращено кратковременно — до 5 минут. Также на 15 минут будет запрещено движение по тротуарам моста для пешеходов и велосипедистов.

Как уточняет Департамент сообщение, по Вантовому мосту также сможет передвигаться оперативный транспорт.

При необходимости на мосту будет отключено освещение.

Режиссер и сценарист фильма "Circenīša Ziemassvētki" — Айгарс Грауба. В игровом фильме речь пойдет о семье полицейского Эрвина, для которой Рождество грозит обернуться катастрофой, скандал в семье уже всем испортил настроение. Но, уехав в свой сельский дом, семья встречает Санта-Клауса, дети которого Марта и Том вовлечены в план спасения семьи. Никто не догадывается, что Санта-Клаус на самом деле сбежавший из тюрьмы Бруно Цирценс.

Менеджер фильма Эрик Киберманис пояснил, что в съемку сцены будут вовлечено более 30 транспортных средств, а также специальный транспорт с краном для кинокамеры. Общие планы планируют снять при помощи беспилотного аппарата.

Департамент сообщения Рижской думы призывает водителей заранее выбирать объездной путь и следить за изменениями в организации движения.