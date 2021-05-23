Полностью привиты от Covid-19 почти 10% латвийцев

Вакцинацию завершили 175 714 человек — это 9,3% жителей Латвии, сообщает Национальная служба здоровья.

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В субботу в крупных центрах вакцинации были привиты 8017 человек. Первую дозу получили 2194 человека, вторую — 4558 человек, еще 681 человек получил однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson.

Из привитых в субботу 1530 человек получили первую дозу Pfizer/BionTech, 654 — первую дозу Moderna, 10 — первую дозу AstraZeneca. Вторую дозу Pfizer/BionTech получили 4003 человека, вторую дозу AstraZeneca — 329 человек, вторую дозу Moderna — 226 человек, а единственную дозу Johnson & Johnson — 681 человек.

Стоит учитывать, что позднее количество вакцинированных в субботу может увеличиться, так как не все врачи вносят данные о привитых в тот же день.

В пятницу были привиты 15 375 человек, в четверг 18 996 человек, в среду 20 596 человек, во вторник — 14 956 человек, в понедельник — 10 431 человек.

Всего первую дозу вакцины получили уже 429 911 человек, а завершили процесс вакцинации 175 714 человека. Всего проведено 605 625 инъекций.

По приблизительным подсчетам, на начало марта 2021 года в Латвии проживало 1,889 миллиона человек, соответственно, первой дозой привиты 22,76% населения, завершили процесс вакцинации — 9,3%.