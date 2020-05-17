Половина новых случаев Covid-19 обнаружена в рижском женском приюте
Foto: F64

Из 11 новых случаев заболевания Covid-19 шесть были констатированы в муниципальном женском приюте на ул. Эйженияс в Риге, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Представитель ЦПКЗ Илзе Арая сообщила порталу DELFI, что эпидемиологи работают в этом приюте с 20 апреля. Всего там были зафиксированы 13 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе заболел один работник.

Арая указала, что новые случаи были выявлены в рамках дополнительного скрининга постояльцев.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате в разговоре с DELFI указала, что с начала прошлой недели в приюте на Эйженияс были введены дополнительные меры предосторожности. Приют не принимает новых клиентов, постояльцы приюта разделены. Здание круглосуточно охраняет полиция.

Кондрате отметила, что у клиентов нет выраженных симптомов коронавируса.

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