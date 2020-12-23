Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге и Даугавпилсе

Из выявленных во вторник 1145 новых случаев Covid-19 половина зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано более 40%, или 476 новых случаев, в Даугавпилсе — 108 новых случаев.

В Елгаве за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая Covid-19, общее количество заболевших за две недели составляет 389 человек. В Даугавпилсском крае 29 новых случаев, количество заболевших за две недели составляет 134 человека.

В Резекне и Добельском крае зарегистрировано по 28 новых случаев, соответственно двухнедельное количество заболевших составляет 289 и 114.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге — 3953 человека. В Даугавпилсе этот показатель составляет 1254 человека, в Елгаве — 389, в Резекне — 289, в Екабпилсе — 227, в Юрмале — 207, в Вентспилсе — 196, в Огрском крае — 184, в Иецавском крае — 163, в Лиепае — 147, в Баускском крае — 146.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в настоящее время, согласно расчетам агентства LETA, составляет 555,6 случая на 100 000 населения.

В расчете на 100 000 населения самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости по сегодняшним данным в Иецавском, Аглонском и Неретском краях, в Даугавпилсе, Вилянском и Озолниекском краях, в Резекне, Екабпилсе, Дагдском, Салском и Крустпилсском краях.