Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге, сремительно растет число заболевших в Даугавпилсе

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), почти половина из 284 случаев Covid-19, выявленных за последние сутки, была зарегистрирована в Риге, но число инфицированных стремительно продолжает расти и в Даугавпилсе.

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В четверг в Латвии было выявлено 284 новых случая Covid-19, пятеров пациетов скончались. Почти половина новых инфицированных — 129 человек — проживает в Риге. Общее число заболевших в столице за 14 дней составляет 1149 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 42 новых случая, а общее количество заболевших за последние две недели составляет 219 человек.

В Лиепае зарегистрировано семь новых случаев инфицирования, а общее число случаев заболевания за последние две недели выросло до 66. Таким образом, Лиепая вышла на третье место среди всех населенных пунктов Латвии по количеству зараженных пациентов за последние 14 дней.

По шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Юрмальском, Марупском, Даугавпилсском и Инчукалнском краях. Пять новых случаев заражения были выявлены в Екабпилсском и Огрском краях.

Наименьшее число новых пациентов за минувшие сутки было выявлено в Резекне, Валмиере, Елгаве и Вентспилсе, а также в Краславском, Кулдигском, Олайнском, Саласпилсском, Кекавском, Талсинском, Стопиньском, Цесисском, Гаркалнском, Саулкрастском, Бабитском, Царникавском, Прейльском, Лимбажском, Адажском, Коценском, Озолниекском, Елгавском, Тукумском, Балдонском и Добельском краях.

Covid-19 вернулся в Акнистский и Мазсалацкий края, где выявлены новые случаи заболевания после того, как все пациенты с коронавирусом уже поправились.

За последние две недели ни одного случая заражения не выявлено в Мерсрагсском, Раунском и Алуксненском краях.

За последние сутки коронавирусом заболели по 55 человек в возрасте от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет, еще 50 человек в возрасте от 30 до 39 лет и 40 человек — в возрасте от 20 до 29 лет. По данным SPKC, в ​​других возрастных группах заболевших людей меньше.