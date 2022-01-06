Половина случаев омикрона в Латвии — местного происхождения

Более половины (54%) случаев инфицирования омикроном, зарегистрированных в Латвии до 2 января — местного происхождения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения (VM) о ситуации с эпидемиологической безопасностью.

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Половина этих случаев — вторичные, а остальные — местные случаи с неизвестным источником инфекции и обстоятельствами заражения. По информации Минздрава, большинство случаев омикрона констатировано в рождественские и новогодние выходные.

В то же время 46% случаев завезены из-за границы, из них 69% обнаружены у въезжающих в страну через Рижский аэропорт. Исследование остальных 24,5% или 158 случаев еще продолжается.

Всего в Латвии до 2 января было зарегистрировано 644 случая омикрона.

Больше всего случаев инфицирование омикроном обнаружено у въезжающих из Великобритании — 65 случаев, затем следует Италия — 19, США — 18, Испания — 18, Дания — 16, Франция — 15, ОАЭ — 14, Швеция — 14, Канада — 13 и Финляндия — пять случаев.