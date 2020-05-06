Польша и Финляндия могут присоединиться к балтийскому пространству свободного передвижения

15 мая страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония, - откроют внутренние границы и жители этих стран смогут свободно передвигаться. К пространству свободного передвижения могут присоединиться Польша и Финляндия - такую идею в интервью для агентства BNS поддержал президент Латвии Эгилс Левитс.

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис ранее сообщил, что Литва может открыть границу с Польшей. В свою очередь, в Эстонии допускают, что могут разрешить свободное передвижение с Финляндией.

Левитс поддерживает предложения соседей, но с условием, что будет оценена эпидемиологическая ситуация.

“Три Балтийские страны стали бы ядром пространства, пытаясь восстановить нормальную для Европы ситуацию. Возможно, мы могли бы создать более обширную северо-восточную зону Европы, которая включает в себя Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию”, - сказал Левитс.