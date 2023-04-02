Польша и Латвия не обсуждали создание нового экономического сообщества в регионе

Польша пока не обращалась к Латвии с идеей создания нового экономического сообщества в регионе Восточной и Центральной Европы, сообщил агентству LETA министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

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28 марта в Бухаресте премьер-министр Польши Матеуш Моравецки выразил надежду на создание нового экономического сообщества в Восточной и Центральной Европе с участием Украины и Румынии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что, поскольку Польша пока не обращалась к Латвии, он не может подробно комментировать то, что сказал польский премьер. Ринкевич добавил, что в более широком контексте можно увидеть несколько форматов, дополняющих друг друга в Евросоюзе - Совет государств Балтийского моря, формат стран Балтии и Северной Европы, Инициатива трех морей.

"Мы целенаправленно работали над развитием оси север-юг, а также развивая крупные инфраструктурные проекты, особенно в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий. Мы готовы обсуждать новые идеи, выдвинутые нашими друзьями и союзниками", - цитируует пресс-служба МИД мнение Ринкевича.

Ранее в ходе межправительственных консультаций между Польшей и Румынией Моравецки подчеркнул, что сотрудничество между Бухарестом и Варшавой важно для того, чтобы голос региона был услышан. Премьер-министр Польши заявил, что после освобождения от ига коммунизма "Запад использовал нас в своих целях".

Во время выступления в Гейдельбергском университете Моравецки также изложил свое видение будущего ЕС и подчеркнул важную роль национальных государств перед лицом усилий блока по федерализации.

"Никто не защитит свободу народов, их культуру, социальную, экономическую, политическую и военную безопасность лучше, чем государства", — подчеркнул он, добавив, что "другие системы иллюзорны или утопичны".

По мнению Моравецкого, сотрудничество между Польшей и Румынией должно развиваться в треугольнике с Украиной, что будет способствовать инвестициям и разработке военно-стратегических планов на будущее, а также позволит создать "новое экономическое сообщество в регионе Центральной и Восточной Европы".