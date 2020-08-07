Польша и Нидерланды пополнили список стран повышенного риска заражения Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) опубликовал обновленный список стран повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь путешественникам, побывавшим в одной 20 стран ЕС с показателями заболеваемости более 16 случаев на 100 000 жителей необходимо соблюдать самоизоляцию.

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“Желтый” список стран, где целесообразность поездок следует оценить, пополнили Польша и Кипр. “Красный” список стран, в которые лучше не ехать из-за высокого уровня заболеваемости, пополнили Сан-Марино, Нидерланды и Исландия.

Помимо прочего, эпидемиологи не рекомендуют ехать в Австралию, Марокко и призывают оценить целесообразность путешествий в Канаду.

“Красный” список:

Люксембург

Румыния

Испания

Андора

Бельгия

Сан-Марино

Болгария

Мальта

Монако

Швеция

Швейцария

Чехия

Нидерланды

Португалия

Исландия

“Желтый” список:

Франция

Польша

Хорватия

Австрия

Кипр

Уровень заболеваемости в Латвии на этой неделе составляет 3,8 случаев на 100 000 жителей. В Эстонии это 7,3 случая на 100 000 жителей, а в Литве 7,6 случаев на 100 000 жителей.