Польша и Нидерланды пополнили список стран повышенного риска заражения Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) опубликовал обновленный список стран повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь путешественникам, побывавшим в одной 20 стран ЕС с показателями заболеваемости более 16 случаев на 100 000 жителей необходимо соблюдать самоизоляцию.
“Желтый” список стран, где целесообразность поездок следует оценить, пополнили Польша и Кипр. “Красный” список стран, в которые лучше не ехать из-за высокого уровня заболеваемости, пополнили Сан-Марино, Нидерланды и Исландия.
Помимо прочего, эпидемиологи не рекомендуют ехать в Австралию, Марокко и призывают оценить целесообразность путешествий в Канаду.
“Красный” список:
- Люксембург
- Румыния
- Испания
- Андора
- Бельгия
- Сан-Марино
- Болгария
- Мальта
- Монако
- Швеция
- Швейцария
- Чехия
- Нидерланды
- Португалия
- Исландия
“Желтый” список:
- Франция
- Польша
- Хорватия
- Австрия
- Кипр
Уровень заболеваемости в Латвии на этой неделе составляет 3,8 случаев на 100 000 жителей. В Эстонии это 7,3 случая на 100 000 жителей, а в Литве 7,6 случаев на 100 000 жителей.