Польша пропустит через свою территорию специальную колонну транспортных средств из стран Балтии

Балтийским странам удалось договориться с властями Польши пропустить специальную колонну транспортных средств с жителями, желающими вернутся домой в Литву, Латвию и Эстонию. Об этом агентству LETA сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Застрявшие на границе Польши и Германии до полудня 16 марта должны на почтовый адрес consulate.poland@mfa.gov.lv отправить следующую информацию:

Если есть свое сухопутное транспортное средство, то надо прислать имя, фамилию, дату рождения, контактный телефон, местонахождения (страна, город), вид транспорта (лично авто, международный маршрутный автобус, микроавтобус);

Те, кто хочет вернуться, но у него нет транспорта - имя фамилия пассажира, дата рождения, контактный телефон, местонахождения (страна, город).

В случае неясностей министр просит связаться с Консульским департаментом по номеру +371 26337711.

Чтобы ограничить распространение COVID-19, Польша закрыла границы и остановила международное сообщение.