Польша пропустит через свою территорию специальную колонну транспортных средств из стран Балтии

Балтийским странам удалось договориться с властями Польши пропустить специальную колонну транспортных средств с жителями, желающими вернутся домой в Литву, Латвию и Эстонию. Об этом агентству LETA сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).
Застрявшие на границе Польши и Германии до полудня 16 марта должны на почтовый адрес consulate.poland@mfa.gov.lv отправить следующую информацию:
Если есть свое сухопутное транспортное средство, то надо прислать имя, фамилию, дату рождения, контактный телефон, местонахождения (страна, город), вид транспорта (лично авто, международный маршрутный автобус, микроавтобус);
Те, кто хочет вернуться, но у него нет транспорта - имя фамилия пассажира, дата рождения, контактный телефон, местонахождения (страна, город).
В случае неясностей министр просит связаться с Консульским департаментом по номеру +371 26337711.
Чтобы ограничить распространение COVID-19, Польша закрыла границы и остановила международное сообщение.