Польша закрыла границы и не пропускает литовцев домой, "застряло" и несколько латвийцев

После закрытия границ в ночь с субботы на воскресенье Польша не пропускает через страну пытающихся вернуться на родину литовцев. Вместе с ними в автобусе ехало несколько латвийцев, сообщает портал Rus.Lsm.lv

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Автобус компании Ecolines не смог пройти немецко-польскую границу. Автобус прибыл на КПП 23:55, за пять минут до вступления в силу запрета на перевозку пассажиров, но польские пограничники его уже не пропустили.

В автобусе находились граждане Польши, Украины (4), Белоруссии (1), России (1), Бельгии (1), Латвии (3) и Литвы (10). Всего — 24 человека. Гражданам Польши пограничники разрешили покинуть автобус и пересечь границу пешком.

Delfi.lt сообщает, что пограничники предложили пассажирам вернуться в Берлин, лететь оттуда в Ригу и пытаться оттуда вернуться на родину.

Литовка Ингрида Ануже, возвращающаяся из Германии с мужем на автобусе, рассказала, что она и ее муж находились в Германию по рабочим делам, когда их рейс был отменен, и они решили вернуться в Литву на автобусе. Однако с прошлой ночи автобусу не разрешалось проехать дальше через Польшу в Литву.

"Мы приехали на границу в 23.55, и камеры зафиксировали это время. Пока нас начали проверять, пока пришли пограничники, было уже 00.02. Поэтому нас не пропустили, потому что они это аргументировали тем, что после двенадцати часов никто не проедет", — рассказала она.

По словам Ингриды, у заключенных в автобусе нет ни еды, ни воды. Их выпускают только для того, чтобы воспользоваться туалетом возле автобуса. "Но когда мы выходим из автобуса и идем в туалет, пограничники кричат, чтобы мы тут не ходили. Они дважды проверили температуру, все было хорошо, никто не чувствовал себя плохо", — пожаловалась жительница Литвы.

Литва ведет переговоры с Польшей по гуманитарному коридору, который позволит литовцам вернуться в страну в течение 72 часов. Министерство иностранных дел Литвы направило Польше ноту по этому вопросу.