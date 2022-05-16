Получателям российской пенсии деньги перечислят до 19 июня

Получатели российских пенсий в Латвии деньги за второй квартал получат до 19 июня, сообщила представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Агита Пудуле.

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По ее словам, VSAA получило денежный перевод из пенсионного фонда России на сумму 5 024 945 евро, с тем, чтобы агентство могло выплатить пенсии тем лицам, которые в Латвии получают пенсии в соответствии с договором ЛР и РФ о сотрудничестве в сфере социальной безопасности. Данный договор в силе с 19 января 2011 года.

Пенсии выплачиваются раз в квартал и 10 952 российских пенсионеров пенсии за второй квартал (апрель, май и июнь) получат при посредничестве VSAA до 19 июня.