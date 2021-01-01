Полученные в Великобритании водительские права придётся сменить

Права, полученные в Великобритании, придется обменять на латвийские, если водитель собирается постоянно жить в Латвии, сообщает LETA.

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Существующий порядок предусматривает, что тем, кто приезжает в Латвию из-за рубежа и собирается находиться в ней дольше года, нужно обменять права на латвийские. Исключение составляют страны ЕС, и после Brexit Великобритания больше не подпадает под это исключение.

Выданные в Латвии водительские права при этом действенны на территории Соединенного Королевства до конца их срока годности или не дольше, чем в течение трех лет после того, как иностранный гражданин стал резидентом Великобритании. Также права перестают действовать на территории Великобритании, если их обладатель достиг возраста 70 лет.