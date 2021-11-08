Получил вторую дозу, но еще нет сертификата? После 15 ноября работать разрешено
Foto: LETA

Сотрудники, получившие вторую прививку, но еще не имеющие сертификата о вакцинации, смогут продолжить работу после 15 ноября, сообщил после встреч коалиционных партий председатель парламентской фракции "Для развития/За" Юрис Пуце.

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Пуце добавил, что у людей было достаточно времени, чтобы сделать выбор в пользу вакцинации и если нормативные требования будут требовать тестирования для работы, то тесты на Covid-19 придется делать за свой счет.

Отдельное нормативное регулирование предназначено для лиц, которые начали вакцинацию.

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LETA

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Коронавирус Юрис Пуце пандемия Covid-19
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