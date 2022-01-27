Получить компенсацию за тяжкие последствия вакцинации от Covid-19 будет нелегко
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Разработанный Министерством здравоохранения проект правил о выплате компенсаций людям с побочными реакциями средней или тяжелой степени на вакцинацию от Covid-19 содержит трудно выполнимые требования.

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Даже если консилиум врачей университетской больницы, оценивая сообщения семейного врача о побочных эффектах, констатирует, что проблемы со здоровьем вызваны исключительно вакциной, это еще не будет основанием для компенсации.

Как отмечает Latvijas avīze, еще одно заключение потребуется от комиссии, созданной Государственным агентством лекарств, в которую войдут представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здравоохранения и медицинских профессиональных организаций.

Ожидается, что правила вступят в силу в мае. Компенсация будет доступна только лицам, у которых после первой или второй дозы вакцины или после курса бустерной вакцинации развились продолжительные или пожизненные нарушения здоровья, которые привели к потере трудоспособности и ухудшению качества жизни. Министерство предупреждает в аннотации, что случаи, о которых сообщается в СМИ, не считаются серьезным или средним ущербом.

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