Получившее более половины мандатов в Резекне "Согласие" готово сотрудничать с другими партиями

"Согласие", получившее более половины мандатов в Резекне, готово сотрудничать с остальными партиями, прошедшими в городскую думу, заявил агентству LETA мэр города Александр Барташевич ("Согласие").

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Хотя "Согласие" получило в городе восемь мандатов из 13, это на один мандат меньше, чем четыре года назад. Барташевич подчеркнул, что в целом поддержка политической силы выросла, достигнув в этом году более 63%. В 2009 году, когда Барташевич впервые был избран в городской совет, поддержка его партии составляла более 43%.

"Для нас неприемлемо проводить красные линии. "Согласие" в Резекне ни в коем случае не будет объявлять об отказе от сотрудничества", - сказал Барташевич.

Политик считает, что до сих пор оппозиция часто критиковала выдвинутые идеи просто потому, что совет возглавляет "Согласие". Но позже идеи оказывались эффективными. "Мы не откажемся от своих планов и продолжим нашу успешную работу", - пообещал Барташевич.

Как сообщалось, общий список Латгальской партии, Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов набрал в Резекне 19,27% голосов, Новая консервативная партия получила - 9,12%, партия "Прогрессивные" - 5,62%.