Полупустой транспорт и контроль на границе. Какие ограничения вступили в силу 7 декабря

7 декабря в Латвии вступили в силу новые ограничения, направленные на ограничение распространения заболеваемости Covid-19. Портал Delfi обобщает информацию о том, что теперь должны учитывать жители страны.

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С 7 декабря в силе следующие правила:

Общественный транспорт. Можно перевозить не более 50% от вместимости транспортного средства. Если нет возможности контролировать заполняемость салона, должны быть указаны места, которые можно занимать, учитывая дистанцию.

"Удаленка" для 5-6 классов. В школах остаются только ученики 1-4 классов.

Граница страны. Действует усиленный контроль: всем, кто въезжает в страну, нужно заполнить электронные анкеты (Covidpass.lv) и соблюдать требования самоизоляции. Контроль поручен Государственной пограничной охране в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и Госполицией.

На прошлой неделе в силу вступили следующие правила:

"2+2" (два метра, два человека). Иными словами, надо соблюдать дистанцию в 2 метра, одновременно могут общаться только два человека.

Маски в помещениях. Везде, кроме дома — то есть в том числе и на работе.

Развлечения и культура. Закрыты все учреждения культуры, отменены ярмарки, в том числе рождественские. Библиотеки смогут выдавать книги на дом. По-прежнему могут работать музеи.

Частные мероприятия. Запрещены: встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Для тех, кто живет один, исключение: им разрешены встречи с представителями еще одного домохозяйства.

Похороны и крестины. Вне помещений можно собираться в количестве не более десяти человек и не более чем из двух домохозяйств. Маски обязательны. Исключение — вовлеченный в церемонию персонал, в том числе священники.

Церкви. Не более 20% от максимально допустимого количества людей.

Собрания и пикеты. Разрешены, но число участников — не более 25.

Магазины. На рабочей неделе по обычному графику, на выходных — тоже, но работать разрешено только магазинам, торгующим товарами первой необходимости, а также аптекам и бензоколонкам. По выходным и праздникам запрещена продажа алкоголя и сигарет.

Парикмахеры и мастера маникюра. Могут работать при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Спорт. Очные тренировки разрешены лишь профессиональным спортсменам, всем остальным можно тренироваться только индивидуально (один на один с тренером).

Все работники детских садов должны носить маски.

Подробнее об ограничениях.