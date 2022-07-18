Польза будет минимальной — отставной генерал об обязательной военной службе

Если на Латвию нападут, польза, которую мы получим от обязательной военной службы, будет минимальной. Об этом в эфире программы Rīta panorāma заявил Латвийского телевидения бывший командир Национальных вооруженных сил, генерал-майор в отставке Юрис Маклаков, пишет RUS.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сама по себе качественная военная служба — дело хорошее, но ее может себе позволить только экономически сильная страна, поскольку это дорогой проект, считает Маклаков.

Уже сейчас в военной сфере есть различные значимые проекты, поэтому неясно, откуда будут взяты деньги еще и для обязательной военной службы, к тому же, этому не способствует и демографическая ситуация — молодых людей все меньше, отмечает бывший командир.

Маклаков отметил, что в случае нападения на Латвию, польза, которую мы извлечем из обязательной военной службы, будет минимальной.

"Будем честны, в случае нападения воевать будет не Латвия, а все страны НАТО, будут задействованы силы всех стран. Вклад, польза, которую мы получим от обязательной военной службы, будут минимальными", — заявил Маклаков.

По мнению отставного генерала, хорошо, если в Латвии есть обученные и подготовленные люди, которые знают, как действовать в кризисных ситуациях, но обязательная военная служба для этого не нужна. Людей можно подготовить, привлекая их к Земессардзе. А молодым людям помогут уроки гражданской обороны в школах, считает Юрис Маклаков.

Министерство обороны планирует постепенный переход к обязательной службе — в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап, на котором заявки смогут подать добровольцы. Ожидается, что на этом этапе ряды Национальных вооруженных сил пополнит 1000 новобранцев в первый же год.

Призыв будет предусмотрено проводить дважды в год, 1 января и 1 июля, на срок 11 месяцев — с увольнительной сроком на месяц и с возможностью ездить домой на уикенды. Призывникам будут выплачивать компенсацию в 400 евро на повседневные расходы, за госсчет им обеспечат питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру.

На выбор у призывников будет четыре вида войск. Возможно будет включиться в военную службу либо заключить пятилетний контракт на службу в рядах Земессардзе (20 дней участия в сборах ежегодно). Предусмотрен будет еще курс командиров взвода в высшей школе и альтернативная служба.

Призывным возрастом для мужчин будут 18-27 лет.

Граждане Латвии, проживающие в зарубежных странах, также будут призываться в службу национальной обороны, а при выделении соответствующего финансирования служба может быть обязательной и для женщин, сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.