Пользователь соцсетей заявил, что арбузы торговой сети top! небезопасны, сеть опровергла утверждение

Один из пользователей социальной сети Facebook 7 сентября опубликовал пост, в котором поделился результатами измерения нитратов в арбузе, купленном в магазине top!. Прибор показал высокий уровень содержания нитратов. Торговая сеть заказала проверку арбузов в научной лаборатории и результаты опровергли утверждение пользователя, выяснил портал Delfi.

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Пользователь при помощи купленного им прибора измерил содержание нитратов в арбузе. Приложение показало, что арбуз опасен для употребления - “тестер показал [уровень нитратов] 940 мг/кг, хотя для арбуза рекомендуется 60 мг/кг”, сообщил пользователь и призвал людей не покупать продукты без тестов. Постом поделились более семи тысяч пользователей соцсети.

Предприятие top! отреагировало на заявление и отправило арбузы на анализ в институт BIOR, сообщила директор по маркетингу Илзе Приедите. Анализы научной лаборатории показали, что содержание нитратов в арбузе ниже 15 мг/кг, что соответствует стандартам качества Европейского союза.

“Опубликованная информация ложная, что доказала проведенная в лаборатории и соответствующая международным стандартам проверка в институте BIOR. Призываем жителей в случае подозрений обращаться в компетентные учреждения, а не проводить проверки в домашних условиях при помощи приборов, не имеющих сертификатов в Латвии”, - сказала Приедите. Отдел по надзору за распространение продуктов отметил, что даже сертифицированные приборы необходимо калибрировать.

Приедите отметила, что конкретные арбузы были завезены в Латвию из Украины и в процессе растаможивания они были проверены. В распоряжении сети магазинов top! есть сертификаты и документы, подтверждающие безопасность арбузов. Поставщиком арбузов является фирма A Fruits, “которая на латвийском рынке работает давно и доказала себя как надежного партнера по сотрудничеству”, - подытожила представитель торговой сети.

Латвийский пользователь использовал для измерения прибор “Greentest”. В 2017 году о ненадежности тестеров “Greentest” сообщало англоязычное издание из Объединенных Арабских Эмиратов The National. Приборы стали популярны благодаря социальным сетям, где пользователи публиковали тесты продуктов. Дубайские эксперты сообщали, что эти приборы не дают точных результатов, а все продукты, поставляемые в ОАЭ, проходят лабораторную проверку.