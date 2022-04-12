Пользователи с белорусскими и российскими адресами э-почты больше не смогут получать сообщения от CSDD
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С понедельника, 11 апреля, на основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) пользователям электронной системы Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чьи адреса электронной почты зарегистрированы на российских и белорусских серверах (.ru и .by) не смогут получать сообщения от CSDD.

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Для того, чтобы возобновить услугу получения сообщений от электронной системы CSDD, необходимо изменить информацию в профиле и указать другой адрес электронной почты.

Как сообщалось ранее, NEPLP решил заблокировать доступ к 16 российским сайтам, которые предоставляют угрозу госбезопасности. Решение было принято для защиты информационного пространства Латвии. Среди заблокированных сайтов есть и портал mail.ru, который многие используют для регистрации адреса электронной почты.

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