Поменяли замок и заперли дверь: рижанин-льготник оказался на улице и без вещей

Рижанин Дмитрий долгое время проживал в предоставленной самоуправлением квартире на ул. Маскавас. В один из дней попасть домой он не смог — дверь оказалась заперта, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.

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О случае телеканалу рассказал опекун Дмитрия Алексей. Сам Дмитрий страдает серьезными проблемами с психическим здоровьем и находился под опекой семьи Алексея с трехлетнего возраста.

По достижении совершеннолетия было принято решение, что Дмитрий будет жить самостоятельно и отдельно от опекунов. Сначала — в молодежном общежитии, потом — в муниципальной квартире.

"Добиться жилья было не так-то просто", — признает Алексей.

Все было нормально до конца апреля этого года, когда Дмитрий вышел в магазин, а вернуться домой уже не смог: дверь оказалась закрыта, а замок — заменен. В мгновение ока парень остался на улице без личных вещей.

О неприятности Дмитрий рассказал Алексею. Вместе они обратились в полицию, однако там лишь развели руками: решать проблему нужно с владельцем квартиры — Рижской думой.

После обращений в целый ряд муниципальных департаментов и отделений, Алексею наконец удалось выяснить, что Дмитрия выселили из квартиры на основании судебного постановления. Сам жилец об этом ничего не знал. Решение же вступило в силу еще в сентябре прошлого года.

"Такой важный, жизненно важный вопрос — и тишина. У меня сложилось впечатление, что это было сделано намеренно", — говорит Алексей.

Опекун удивлен, что ни Дмитрий, ни он сам не получили судебного извещения, хотя в распоряжении городских служб имелись вся контактная информация и сведения о состоянии здоровья Дмитрия.

Впрочем, соседи отзываются о Дмитрии не так лестно — они посетовали на регулярный шум из его квартиры, беспорядок и сомнительные компании.

Как удалось выяснить, в суд против Дмитрия обратилась муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks. Еще до дачи всяких комментариев управляющая компания предъявила журналистам снимки квартиры до заселения Дмитрия и после.

"Помещения квартиры находятся в неудовлетворительном состоянии — сломана дверь ванной комнаты, длительно не выполнялась уборка, не соблюдались санитарные нормы, забита канализационная система. 22-й пункт закона об аренде жилых помещений гласит, что арендодатель (Рижская дума) может расторгнуть договор, если арендатор, члены его семьи или другие проживающие лица повреждают жилое помещение, коммуникации и другое оборудование, ухудшают окружающую среду, делают невозможным или значительно затрудняют проживание с ними в доме. Как управляющая компания, мы обязаны исполнять это решение", — пояснили телеканалу на предприятии.

Алексей признает, что одна из особенностей Дмитрия, вызванная проблемами со здоровьем — это "трудности с пониманием порядка". Опекун периодически навещал Дмитрия, чтобы помочь с уборкой жилья. Он также считает, что дело должно быть пересмотрено.

Тем временем Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы советует Дмитрию и Алексею обратиться в самоуправление с просьбой о повторном выделении муниципального жилья.

В настоящее время парень находится в социальном приюте в Риге.

Управляющая компания также призывает Алексея и Дмитрия связаться с ней по поводу вывоза личных вещей парня из квартиры. В компании также утверждают, что извещение о решении суда Дмитрию было отправлено.