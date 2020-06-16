Поменять участок на выборах в Рижскую думу можно будет через интернет

Во вторник, 16 июня, правительство одобрило поправки к Закону о роспуске Рижской думы, предусматривающие различные варианты проведения голосования, чтобы в любом случае обеспечить людей возможностью выбрать своих кандидатов. В частности, появится возможность сменить участок для голосования через интернет или при помощи почты.

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Как отмечает Министерство защиты окружающей среды и регионального развития, данные поправки лишат возможности оспаривать проведение или результаты выборов, если в условиях Covid-19 очное обслуживание клиентов не будет возможным.

Также продлено время работы участков в дни предварительного голосования, что позволит уменьшить поток избирателей и соблюсти меры эпидемиологической безопасности.

Заявление о том, что избиратель не может явиться на избирательный участок и просит дать возможность проголосовать из дома, также можно будет подать в электронном виде (по электронной почте или через портал latvija.lv), а также по обычной почте.

Если Covid-19 заболеет один из работников избирательного участка, участок закроют на карантин, а избирателей перенаправят в ближайшие участки.

Также дана возможность голосовать не только на своем избирательном участке, а на любом другом в Риге.

Как уже сообщалось, 29 августа пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу.