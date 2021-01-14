Помимо бюро по вакцинации, будет создан и надзорный совет

В четверг правительство постановило, что в Латвии будет создано не только бюро по управлению процессом вакцинации от Covid-19, но и надзорный совет.

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В Министерстве здравоохранения агентству LETA сообщили, что процесс вакцинации будет организован как проект национального масштаба с руководством и координацией на высшем уровне. Это позволит эффективнее обеспечить процесс вакцинации в стране.

"Мы должны обеспечить полутора миллионам жителей Латвии возможность получить вакцину в короткие сроки. Для выполнения столь масштабной работы все сектора должны работать вместе, а ответственность будет на высшем, правительственном уровне. В центре проекта будет непосредственно подчиненное мне бюро по вакцинации или штаб, который должен приступить к работе в ближайшее время", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В рамках подготовки к комплексной вакцинации принято решение организовать процесс на более высоком уровне. Его будет возглавлять не рабочая группа в сфере здравоохранения, а специально сформированный надзорный совет под управлением премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Механизм управления вакцинацией против Covid-19 предусматривает управление проектом на нескольких уровнях. На уровне политического руководства ведущую роль возьмет на себя подгруппа совета по кризисному управлению.

На уровне ответственных отраслевых министерств процесс вакцинации будет контролироваться подгруппой, созданной в рамках координационной группы по ограничению распространения Сovid-19, состоящей из государственных секретарей и их заместителей.

В сфере здравоохранения будет создано бюро по проекту вакцинации, которое подчиняется непосредственно министру здравоохранения и обеспечивает связь с другими инстанциями.