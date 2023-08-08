"Помочь всем не удастся". Министр о пострадавших от бури и града

Помочь всем пострадавшим от бури и града не удастся, поэтому, возможно, стоит задуматься о программе кредитования. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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Накануне вечером министр лично посетил места урагана в Добеле и Тервете.

"Зрилище открывается ужасное и трагическое, ущерб огромен. Это не одна узкая полоса. Во всем регионе шторм повалил деревья, сорвал крыши зданий. Местами пострадали сельскохозяйственные поля", — прокомментировал увиденное Спринджукс.

Он указал, что правительству еще придется решить, как вообще можно помочь в этой ситуации — возможно, потребуется кредитная программа, чтобы люди могли привести в порядок свою собственность.

"Муниципальные службы в настоящее время пытаются расчистить дороги, чтобы их можно было проехать. Пока никто не подсчитывает сорванные крыши и не делает сметы. Думаю, потребуется как минимум неделя, чтобы осознать ущерб", — сказал Спрингчук.

Министр предположил, что ущерб придется разделить по степени тяжести, чтобы понять, как организовать помощь тем людям, которые не справятся с последствиями стихии самостоятельно.

"Где-то будет достаточно муниципальной помощи, но кое-где потребуется государственная помощь из бюджетной программы "средства на непредвиденные обстоятельства". На заседании правительства во вторник я намерен сообщить о том, что видел. Латвийский союз самоуправлений и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития подведут итоги ущерба в самоуправлениях. Я не знаю, что сейчас происходит в Латгалии. Надеюсь, что там только дождь и нет бури, града", - сказал министр.

Спринджук отметил, что в понедельник представители Тукумского края попросили министра посетить Яунпилс. Также звонки поступали из Елгавы, Айзкраукле и Адажи. Вместе с тем министр указал, что помочь всем пострадавшим от бури вряд ли будет возможно.