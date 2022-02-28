Помощь беженцам из Украины. Куда обращаться и как получить?

Чтобы прибывающим в наше государство беженцам из Украины было легче ориентироваться, негосударственный сектор создал сеть www.ukraine-latvia.com, где собрана информация о том, как прибывшие в Латвию украинцы могут получить помощь.

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Информация на сайте доступна не только на латышском и английском языках, но также на русском и украинском.

Для получения помощи жители Украины, которые прибыли в Латвию во время военных действий в своем государстве, должны зарегистрироваться на сайте. Здесь можно найти информацию о прибытии и пребывании, убежище и виде на жительство, проживании, транспортировке, финансовой помощи, возможностях трудоустройства и пропитании.

На платформе также может зарегистрироваться любой житель Латвии, который готов предоставить любую помощь Украине и ее жителям. Для этого необходимо заполнить анкету. Информация на сайте регулярно обновляется.

Кроме того, Industra Bank предлагает беженцам из Украины в облегченном режиме и без комиссионной платы открыть счет и оформить платежную карту Mastercard Debit. Чтобы открыть счет и получить карту, нужно лично явиться в один из филиалов банка, взяв с собой украинский паспорт.

Можно предварительно записаться на визит в банк, позвонив по телефону Industra Bank +371 67019393. Но можно обратиться в банк и без предварительного согласования.

Четыре центра по обслуживанию клиентов Industra Bank находятся в Риге :

Brīvības ielā 38 (ул. Бривибас, 38)

Kurzemes prospektā 132 (роспект Курземем, 132)

Lubānas iela 117a (ул. Лубанас, 117,а)

Dzelzavas iela 78 (t/c "RIMI",1.stāvs) (ул. Дзелзавас, 78, торговый центр RIMI, 1-й этаж)

Есть и региональные центры: