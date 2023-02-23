Помощь через Ziedot.lv ежедневно получают в среднем 20 украинских детей-беженцев
Foto: DELFI

Через благотворительный фонд Ziedot.lv помощь ежедневно получают в среднем 20 украинских детей-беженцев, рассказала в интервью Латвийскому радио руководитель фонда Рута Диманта.

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На сегодняшний день латвийцы пожертвовали для детей почти 900 000 евро, а Ziedot.lv получил просьбы о помощи для 2138 детей. С начала кампании помощь оказана 724 детям, то есть в среднем 20 детям в день.

"Мы продолжаем ежедневно получать новые просьбы о помощи, которые ставим в очередь, и надеемся, что в ближайшие месяцы сможем направить все эти пожертвования детям. Собирать пожертвования, наверное, легче, чем использовать их, потому что мы должны проверить документы каждой семьи, чтобы убедиться в том, что они действительно украинские беженцы", — рассказала Диманта.

Помощь украинским детям-беженцам оказывается по самым разным вопросам. Многие нуждаются в медицинской помощи, включая эмоциональные травмы, которые получены во время войны и в фильтрационных лагерях, что привело к соматическим и неврологическим проблемам со здоровьем. Другие нуждаются в соответствующей одежде, третьи — в учебных пособиях, включая смарт-устройства для дистанционного обучения.

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