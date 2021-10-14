Помощь предпринимателям при ЧС: налоги можно уплатить позже, обещана поддержка в субсидировании зарплат
Foto: Pixabay

В условиях чрезвычайной ситуации конкретные предприятия, по которым ударили "ковидные" ограничения, смогут отложить уплату налогов. Государство окажет поддержку таким предприятиям в обеспечении субсидирования зарплат и оборотного капитала. Об этом агентству LETA сообщил министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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Концептуальная договоренность о конкретных механизмах поддержки предпринимателей достигнута в четверг на заседании рабочей группы, руководимой министром финансов Янисом Рейрсом ("Новое Единство").

Планируется, что государство будет оплачивать больничные листы всем вакцинированным работникам, начиная с первого дня болезни. Это делается для того, чтобы, заболев Covid-19, работники могли остаться дома и сделать в случае необходимости тест.

В то же время рабочая группа получила сигналы от предпринимательских организаций, что в этот раз время можно отказаться от пособий за простой.

Янис Витенбергс пояснил, что Министерство экономики представило рабочей группе анализом того, какие отрасли вообще не могут работать из-за ограничений, а какие — будут работать частично.

"То, как мы видим эту ситуацию — нынешние ограничения затрагивают более широкий круг компаний и отраслей, а не только на те, которые закрыты. Поэтому мы предложили различные инструменты поддержки, которые будут нужны компаниям, чтобы выжить в это время. Кроме ранее обсуждавшихся методов поддержки, таких, как субсидируемые рабочие места, пособия за простой и поддержка оборотных средств предприятий, мы предлагаем и иные решения", — сказал министр экономики.

Витенбергс отметил, что дискуссии о том, какие отрасли следует поддержать оборотным капиталом, продолжатся. В рабочей группе состоялась дискуссия о том, нужна ли поддержка только закрытым отраслям или же и отраслям, которые ограничены частично.

По словам главы Минэкономики, при положительном развитии событий конкретное предложение может быть обсуждено в правительстве уже на следующей неделе. Но не исключено, что предложение может еще не быть разработано.

Витенбергс напомнил и о том, что решение о поддержке в обеспечении оборотного капитала предприятий, должно быть согласовано с Европейской комиссией. А это означает, что оказание поддержки потребует больше времени.

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"Новое Единство" Министерство экономики Национальное объединение Янис Витенбергс Янис Рейрс
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