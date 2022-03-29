Помощь Украине. На что тратят собранные пожертвования?

Объем пожертвований для помощи Украине на портале Ziedot.lv приближается к 7 млн евро. Большая часть этих денег уже потрачена. Глава благотворительной организации Рута Диманте рассказала порталу rus.lsm.lv, на что ушли собранные средства.

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По ее словам, в Латвии собрано 6,7 млн евро на помощь украинцам, причем 5,9 млн из них уже потрачены. Большая часть суммы — 3,12 млн евро — ушла на техническую помощь.

"Специальное оборудование, бронежилеты, тактическая еда, термобелье, микроавтобусы, машины скорой помощи, каски, дроны. Разные просьбы, которые мы получаем от Украины. Мы их проверяем в Министерстве обороны Латвии. Если они нам подтверждают, что это надо покупать, мы это делаем", — приводит слова Диманте rus.lsm.lv.

Самые дорогие позиции в разделе "для обороны" в списке закупленных вещей: термокамеры (578 000 евро), дроны (500 000 евро), бронежилеты (328 300 евро), каски (240 000 евро).

Еще 1,3 млн евро потратили на гуманитарную помощь как тем, кто находится в Украине, так и беженцам в Латвии.

"Когда беженцы из Украины первый раз регистрируются в Латвии, они могут получить подарочную карту на 50 евро в магазин или торговый центр. В Риге мы раздаем их в центре помощи беженцам на Калькю 1. А по всей Латвии карты будут выдавать с этой недели в самоуправлениях", — рассказала Диманте.

По ее словам, на подарочные карты потрачено 604 тысячи евро. Еще 320 тысяч ушли на гуманитарную помощь и еду жителям Украины. На продукты и средства гигиены для беженцев из Украины в Латвии потрачены 312 тысяч. Почти 800 тысяч были потрачены на покупку медикаментов и медицинских товаров. Более 760 тысяч евро потрачено на закупку топлива, чтобы беженцы могли выехать из Украины и приехать в Латвию