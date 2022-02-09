Пониженный в должности из-за закупок вакцин Хенкузенс уволился из Агентства лекарств

Бывший директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс, которого понизили в должности на три года в связи с закупкой вакцин от Covid-19, покинул пост заместителя главы Инспекции здравоохранения. Об этом сообщает LETA со ссылкой на пресс-секретаря Инспекции здравоохранения Элину Эрмансоне.

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В мае прошлого года бывшего директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса понизили в должности на три года в связи с закупкой вакцин от Covid-19. После понижения он занял пост заместителя главы Инспекции здравоохранения.

Дисциплинарное дело против Хенкузенса было начато 8 апреля после второй служебной проверки закупок вакцин. Проверялись закупки, проведенные до 8 января. Дисциплинарная комиссия сочла, что 22 декабря на заседании Кабинета министров Хенкузенс дал неточную информацию о количестве вакцин Pfizer/Biontech, доступных Латвии. Поэтому Латвия закупила всего 100 000 дополнительных доз вместо 420 707 возможных.

Комиссия посчитала, что Хенкузенс утратил доверие и больше не может оставаться на занимаемой должности — однако с учетом смягчающих обстоятельств и оценки его работы увольнять его будет несоразмерным наказанием. Поэтому он был понижен в должности и занял пост заместителя главы Инспекции здравоохранения.

Как сообщили агентству LETA в Инспецкии здравоохранения, Хенкузенс попросил предоставить ему отпуск по уходу за ребенком с 6 мая 2021 года по 5 мая 2022 года, однако 16 декабря 2021 года перестал исполнять свои радочие обязанности.

По данным декларации, в прошлом году Хенкузенс заработал в Инспекции здравоохранения 9 630,8 евро, а Государственное агентство лекарств выплатило ему 12 053,58 евро в качестве вознаграждения. Государственное агентство социального страхования выплатило ему пособие в размере 3 546,06 евро, а Юрмальское управление благосостояния — 500 евро. Кроме того, Хенкузенс выручил 4240 евро от сдачи квартиры в аренду. SEB banka выплатил ему 5,59 евро в виде процентов.

Сообщается, что в ближайшее время Инспекция здравоохранения объявит конкурс на должность заместителя главы организации.