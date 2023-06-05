"Понял, что ошибался". Смилтенс сожалеет о поведении у Милды, но оправдывает "хоккейный выходной"

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") признал, что совершил ошибку, не отойдя в сторону после своего выступления у памятника Свободы в честь бронзовой медали сборной Латвии по хоккею. Вместе с тем политик оправдал заставшее многих врасплох решение о выходном дне, сообщает LSM.

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В эфире программы Латвийского радио "Krustpunktā" Смилтенс прокомментировал негодование многих жителей, которых возмутило его поведение у памятника Свободы — в частности, политика упрекали в попытке "примазаться" к славе хоккеистов. Поведение Смилтенса также легло в основу множества сатирических мемов. Сам председатель Сейма сказал, что латвийцы продемонстрировали хорошее чувство юмора — некоторые шутки он даже распечатал и повесил у себя в офисе.

"Это останется в истории, я заслужил это в тот момент", — признал Смилтенс.

Свое поведения у памятника он объяснил, что "любит людей и разговаривает с людьми", поэтому когда кто-то протягивает ему руку, он протягивает руку в ответ и делится автографами, если попросят. Вместе с тем Смилтенс признал, что совершил ошибку — на мероприятии у памятника Свободы, куда его пригласили выступить с речью, он после выступления отступил лишь на два шага назад.

"Нужно было сделать несколько шагов в сторону и выйти из кадра. [...] Я уже понял, что ошибся, но оказался в пылу эмоций..." — пояснил Смилтенс.

Он также извинился перед латвийцами за свое поведение и подчеркнул, что главные герои — хоккеисты. Смилтен добавил, что считает 28 мая днем величайшего единения нации со времен баррикад.

"Речь шла не о хоккее, а о единении и самосознании нации. Хоккеистам удалось сделать то, чего не купишь ни за один из тех миллионов, которые мы тратим на интеграцию и сплочение общества", — заявил председатель Сейма.

Смилтенс также оправдал решение о выходном дне, которое было принято поздно ночью накануне понедельника. По его словам, эта идея обсуждалась политиками уже во время игры Латвии против США. Смилтенс также пояснил, что "получил сигналы из регионов от людей, которые хотели бы приехать к памятнику Свободы и поприветствовать хоккейную команду", и это стало "одним из его главных соображений".

Изначально предполагалось, что выходной день может быть объявлен правительством, но в этом вопросе была проявлена "юридическая жесткость". Смилтенс пояснил, что получил поддержку от лидеров всех фракций, в том числе от Эгила Левитса, после чего решение и было принято.

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"Эмоции в обществе достигли небывалых высот, и нужно было решить, куда их направить и где должен произойти их разряд. Это должно было произойти у памятника Свободе", — пояснил спикер Сейма.

Он также предположил, что если бы выходной не был объявлен, в адрес правительства также звучала бы критика.