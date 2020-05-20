Поправки, ограничивающие доступность телеканалов, готовы к финальному голосованию Сейма

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала предложение запретить включать в основное предложение телеоператоров программы, которые в последние три года были запрещены для ретрансляции решением Совета по электронным СМИ (NEPLP), передает LETA.

Комиссия в третьем чтении поддержала поправки, подразумевающие, что 80% телевизионных программ должны быть изначально созданы на одном из языков Европейского союза и Европейской экономической зоны. В числе прочего, в основное предложение телеоператоры не смогут включать программы, которые в последние три годы были запрещены для ретрансляции.

Если поправки будут одобрены Сеймом, то они вступят в силу 1 июля 2021 года.

Помимо прочего, NEPLP сможет запрещать ретрансляцию каналов, получателем выгоды от которых является лицо, угрожающее национальной безопасности страны или занятое в преступной организации. А СМИ не смогут включать в передачи призывы, угрожающие национальной безопасности и общественному порядку, призывы к терроризму и содержание, угрожающее общественному здоровью.