Поправки, позволяющие за год подготовить учителей для работы в школе, застряли в Кабинете министров

На этой неделе правительство должно было рассмотреть поправки, позволяющие в ускоренном порядке подготовить учителей для работы в школе, сообщает Латвийское радио. Однако из-за претензий Министерства финансов Кабмин решил отложить их рассмотрения. Организация Iespējamā misija предупреждает, что поправки надо принять в январе, иначе они не успеют отобрать и обучить учителей к новому учебному году.

По словам директора Iespējamā misija Карлиса Крависа, если правительство одобрит поправки в январе, то к новому учебному году организация сможет отобрать и подготовить 100 учителей.

"Чтобы мы успели с отбором и привлечением, нам нужны 400 — 500 заявок. Чтобы в конкурсе были 4-5 претендентов на место. На это нужно время — 4-5 месяцев привлечения и отбора, а там уже и лето на носу. Чем дольше будут принимать решение, тем меньше времени у нас останется", — сказал Кравис.

Новые учителя должны стать студентами Латвийского, Даугавпилсского и Лиепайского университетов. Для университетов это значит впервые проводить серьезный отбор кандидатов в три этапа, а это требует денег и времени.

В Министерстве финансов Латвийскому радио сказали, что проект Министерства образования находится в процессе согласования и его пока нельзя выдвигать на голосование в Кабинете министров. Основные разногласия ведомств связаны с тем, что произойдет по завершении проекта. Встреча чиновников двух министерств назначена на 13 января.