Поправки в Законе о земельной книге: увеличатся размеры госпошлин
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Размер некоторых госпошлин округлят в большую сторону. В среду Юридическая комиссия Сейма поддержала законопроект "О внесении изменений в Закон о земельной книге" перед первым чтением.

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Например, за открытие нового раздела в Государственную казну придется заплатить 30 евро вместо прежних 28,46 евро. За открытие раздела квартирной собственности и закрепление новых прав нужно будет платить 15 евро вместо 14,23 евро.

Увеличится и размер пошлины за закрепление прав собственности и внесение записи в Земельную книгу, а также за выдачу соответствующего удостоверения. Предполагается, что в будущем эти услуги будут стоить восемь евро вместо 7,11 евро.

Выдача заверенной распечатки решения суда будет стоить пять евро вместо прежних 4,27 евро.

Законопроект предстоит рассмотреть Сейму.

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rus.DELFI.lv
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