Популяция салаки в Балтийском море сокращается

Биомасса салаки в Балтийском море сокращается, поэтому в следующем году квоту промысла необходимо сократить на 36 процентов, заявила советник отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Эстонии Кайре Мяртин.

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Во вторник под председательством Эстонии завершились двухдневные переговоры по рыболовству в Балтийском море (BALTFISH). Как сообщило Министерство окружающей среды Эстонии, основное внимание уделялось квотам на следующий год и защите морских свиней в Балтийском море.

"Эстония на переговорах в первую очередь заинтересована в вопросах сохранения пелагических видов", — сообщила Мяртин, отметив, что в следующем году квота на промысел кильки может быть увеличена до 6 процентов, и, хотя квота на салаку в открытом море будет сокращена, в Рижском заливе она увеличится на 15 процентов.

Доля промысла лосося в открытом Балтийском море также может немного увеличиться, а в Финском заливе — уменьшиться. Квота промысла в открытом море будет увеличена, поскольку в южной части Балтики удалось ограничить объемы незаконного лова лосося, а уменьшение квоты для Финского залива связано со сдержанным ростом популяции, что учитывается при формировании квот.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, с треской и салакой в западной части Балтики, численность которых невысока. Окружающая среда Балтийского моря из-за солености и загрязнения больше не подходит для популяций трески.

Популяция морских свиней в Балтийском море находится под угрозой исчезновения, их осталось менее 500 поэтому ученые выступили с международными рекомендациями по защите этого вида. В основных местах его обитания предложено установить закрытые для промысла районы.

BALTFISH — региональная организация по вопросам рыболовства, в которую входят представители стран Балтийского моря и заинтересованные группы, обсуждающие важные вопросы рыболовства на региональном уровне. Эстония председательствует в BALTFISH с 1 июля этого года по июль следующего года.

Следующее заседание запланировано на октябрь, оно состоится непосредственно перед заседанием совета Европейского союза по сельскому хозяйству и рыболовству.