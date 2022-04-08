Порча плакатов и нецензурная брань: Ziedot.lv жалуется на нападки со стороны латвийцев из-за помощи Украине

Благотворительная организация Ziedot.lv подвергается словесным нападкам со стороны разгневанных жителей Латвии по поводу работы организации в Украине, призналась руководитель Ziedot.lv Рута Диманта в интервью программе Латвийского телевидения “Утренняя панорама”.

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Оценивая то, насколько сплотилось общество Латвии в контексте войны в Украине, Диманта подчеркнула, что сплоченность людей видна хотя бы в том, как жители открыли свои кошельки, чтобы жертвовать совершенно незнакомым людям в Украине, причем сумма пожертвований превысила семь миллионов евро.

В то же время Ziedot.lv подвергается словесным и телефонным нападкам за то, что организация делает для поддержки Украины.

"Звонят и ругают неценурными словами. Шлют туда, куда должен идти тот русский корабль. На улицах размещены плакаты, которые призывают жертвовать украинцам, их марают буквами Z и портят. Это неприятно", — заявила Диманта, добавив, что это значит следующее: политикам и госуправлению нужно думать о внутренней безопасности Латвии.

При получении нападок Ziedot.lv по телефону сообщает о них правоохранительным учреждениям, фиксируя номера телефонов, адреса электронной почты, хотя часто злопыхатели являются анонимными.

По мнению Диманты, нужно говорить не только о том, как помогать Украине, но и о том, как мы будем сами жить в военных и послевоенных условиях. Это важно и потому, что в Латвии будет много беженцев, которые могут столкнуться с социальными трудностями, у них могут возникнуть проблемы с тем, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу. Глава Ziedot.lv считает, что в тот момент, когда латвийцы ощутят рост цен и то, что сами мы себе помочь не можем, сострадание к жителям других стран уйдет на второй план, тогда придется работать с внутренними проблемами.