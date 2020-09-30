Порог опасной кумулятивной заболеваемости могут поднять до 25
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С учетом того, что в Латвии растет заболеваемость Covid-19, имеет смысл поднять порог кумулятивной заболеваемости, которая вносит страну в "желтый список", из-за чего после возвращения из нее необходимо соблюдать самоизоляцию. Об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По прогнозам министров, в пятницу порог кумулятивной заболеваемости в Латвии может превысить 16 человек на 100 000 жителей. Если это произойдет, вероятно, в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний повысит этот порог до 25. В этом случае самоизоляцию можно будет не соблюдать после возвращения из Лихтенштейна, Кипра и Финляндии.

Если же Латвии не удастся справиться с инфекцией, порог может быть поднят и до 50, хотя главный инфектолог Минздрава Уга Думпис считает, что это слишком поспешный "прыжок".

Если заболеваемость продолжит расти, первым из ограничений, которые придется ввести, будут обязательные маски, затем пересмотр разрешенного количества людей в помещениях и рабочее время кафе и баров. Перевод школ на удаленное обучение будет последним инструментом, заявила Винькеле.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Илзе Винькеле
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