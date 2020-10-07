Порог заболеваемости, при которой после посещения страны нужна самоизоляция, снова поднимут

Скорее всего, пограничное значение кумулятивной заболеваемости, при котором после посещения страны необходимо соблюдать самоизоляцию, снова поднимут. Об этом рассказал глава Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Сейчас самоизоляцию можно не соблюдать, если в стране, откуда человек приехал в Латвию, кумулятивная заболеваемость в течение двух недель не превышает 25 случаев на 100 000 жителей. Это Финляндия, Кипр, Лихтенштейн и Ватикан.

Однако сейчас в самой Латвии этот показатель выше.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос", — сказал эпидемиолог. По его словам, с одной стороны, если увеличить порог, то не получится снизить число завозных случаев. С другой стороны, в самой Латвии уже достаточно высокий риск заражения.

Ранее порог самоизоляции был поднят с 16 до 25. Бесконечно, считает Перевощиков, поднимать порог нельзя. Нужно найти механизм, который "поможет нам максимально предотвратить риск распространения инфекции от людей, приехавших из-за границы". Сейчас данные SPKC говорят о том, что количество людей, которые привезли инфекцию из-за границы, не снижается. На прошлой неделе таких было 22, на позапрошлой — 20. "Конечно, если в стране в неделю заражается 400 человек, то 22 — не главный фактор риска. Но его надо учитывать", — считает Перевощиков.