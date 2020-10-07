Порог заболеваемости, при которой после посещения страны нужна самоизоляция, снова поднимут
Foto: F64

Скорее всего, пограничное значение кумулятивной заболеваемости, при котором после посещения страны необходимо соблюдать самоизоляцию, снова поднимут. Об этом рассказал глава Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Сейчас самоизоляцию можно не соблюдать, если в стране, откуда человек приехал в Латвию, кумулятивная заболеваемость в течение двух недель не превышает 25 случаев на 100 000 жителей. Это Финляндия, Кипр, Лихтенштейн и Ватикан.

Однако сейчас в самой Латвии этот показатель выше.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос", — сказал эпидемиолог. По его словам, с одной стороны, если увеличить порог, то не получится снизить число завозных случаев. С другой стороны, в самой Латвии уже достаточно высокий риск заражения.

Ранее порог самоизоляции был поднят с 16 до 25. Бесконечно, считает Перевощиков, поднимать порог нельзя. Нужно найти механизм, который "поможет нам максимально предотвратить риск распространения инфекции от людей, приехавших из-за границы". Сейчас данные SPKC говорят о том, что количество людей, которые привезли инфекцию из-за границы, не снижается. На прошлой неделе таких было 22, на позапрошлой — 20. "Конечно, если в стране в неделю заражается 400 человек, то 22 — не главный фактор риска. Но его надо учитывать", — считает Перевощиков.

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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