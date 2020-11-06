Порог заболеваемости, при котором после посещения страны можно не изолироваться, снова подняли

Самоизоляцию можно не соблюдать, возвращаясь из стран, где кумулятивная заболеваемость не превышает 50 случаев на 100 000 жителей, постановил Центр профилактики и контроля заболеваний. Под этот критерий из европейских стран сейчас подходит только Ватикан.

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Из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, самоизоляцию можно не соблюдать после посещения Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда.

Новый список стран ступает в силу с 7 ноября.

Сейчас кумулятивная заболеваемость в Латвии достигла 164,6 случаев на 100 000 жителей, а средняя по ЕС — 598. Пассажирские перевозки запрещены в страны, где заболеваемость выше, чем 1196,7 случая на 100 000 жителей. Соответственно, с понедельника запрещены регулярные рейсы в Андорру, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн.