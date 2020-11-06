Порог заболеваемости, при котором после посещения страны можно не изолироваться, снова подняли
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Самоизоляцию можно не соблюдать, возвращаясь из стран, где кумулятивная заболеваемость не превышает 50 случаев на 100 000 жителей, постановил Центр профилактики и контроля заболеваний. Под этот критерий из европейских стран сейчас подходит только Ватикан.

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Из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, самоизоляцию можно не соблюдать после посещения Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда.

Новый список стран ступает в силу с 7 ноября.

Сейчас кумулятивная заболеваемость в Латвии достигла 164,6 случаев на 100 000 жителей, а средняя по ЕС — 598. Пассажирские перевозки запрещены в страны, где заболеваемость выше, чем 1196,7 случая на 100 000 жителей. Соответственно, с понедельника запрещены регулярные рейсы в Андорру, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн.

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